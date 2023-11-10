Шмигаль: Очікуємо зростання ВВП на 4,6% і на допомогу партнерів, щоб профінансувати дефіцит бюджету

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зростання ВВП очікують на рівні 4,6%.

Про це він сказав на засіданні уряду.

Інфляцію прогнозують на рівні близько 10%, середньорічний курс долара - на рівні 40 грн 70 копійок. Також відбудеться зростання середньої зарплати до 21 тисячі 800 гривень.

Глава уряду прокоментував також ситуацію з доходами і видатками.

"Доходи бюджету складуть 1 трильйон 780 млрд грн. Громадяни та бізнес сплатять загалом 1 трильйон 570 млрд грн податків. Тут важливий момент. Загальний ресурс на безпеку та оборону складе 1 трильйон 693 млрд грн. Тобто коли ми говоримо, що кожна гривня платників податків іде на забезпечення нашої оборони, то це буквально кожна гривня", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що витрати сягнуть близько 3 трильйонів 350 млрд грн. "Тобто дефіцит у нас виходить 1 трильйон 570 млрд грн. Практично щодня ведемо роботу, аби отримати підтримку партнерів на фінансування цього дефіциту", - зазначив премєр.

За словами Шмигаля, щоб перекрити цей дефіцит Україна очікує на отримання 5,4 млрд доларів від МВФ, 18 млрд євро фінансової допомоги від ЄС, більш ніж 10 млрд доларів від США, а також на додаткову бюджетну підтримку від Японії, Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Швеції, Португалії та інших союзників.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому державний бюджет на 2024 рік. До другого читання проєкт зазнав мінімальних змін.

Перед цим парламент підтримав передання військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного.