Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?

Безліч загадкових смертей за два роки: на той світ пішли здебільшого топменеджери енергетичних підприємств . Саме ця галузь — головний наповнювач російського бюджету, доходи власне від нафти й газу дозволяють Росії фінансувати війну. Причому нафтові зростають, незважаючи на санкції.

Фото: EPA/UPG

Лукойл: що не голова ради директорів, то мрець

Де-юре приватна, але де-факто контрольована Кремлем компанія втратила вже третього топменеджера: 24 жовтня в Москві помер Володимир Некрасов, голова ради директорів. За офіційною версією – через серцеву недостатність. Паралельно російська пропаганда повідомила, що покійний буцімто мав проблеми з алкоголем.

«Юридично “Лукойл” – це приватна компанія. Через неї прокачували гроші на Захід. Це нетипова поведінка російських спецслужб. Забагато очевидних речей. Або втратили хватку, або готуються до чогось серйозного й замітають сліди», – припустив генерал-майор запасу, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун.

До Некрасова раду директорів очолював Равіль Маганов. Він випав з вікна і розбився торік. Сталося це в московському медичному закладі, де лікують російську еліту. Чоловік перебував там на плановому огляді. Чи сам вийшов погуляти з вікна шостого поверху, чи йому хтось допоміг — російське слідство не каже. Передсмертної записки воно не виявило, відео з камер стеження так і не оприлюднило.

Фото: zn.ua

Також минулого року за загадкових обставин помер мільярдер Олександр Суботін, теж топ компанії «Лукойл». Офіційна версія традиційна: смерть від серцевої недостатності.

Газпром: понад десяток смертей

На справжнє кладовище російської енергетичної галузі перетворюється Газпром. Газовий монстр був ключовим інструментом впливу Кремля на країни Європи. Пошесть серед його керівництва мала кілька хвиль. Найбільша була у 2022 році, щойно почалося повномасштабне вторгнення.

До цього, наприкінці січня, першим на той світ пішов голова транспортного департаменту компанії Леонід Шульман. Його знайшли мертвим у ванній. Російські силовики відразу заявили: топменеджер скоїв самогубство й залишив передсмертну записку.

Фото: РБК Леонiд Шульман

Навесні у своїх розкішних апартаментах у Москві знайшли мертвою родину колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва. Він нібито вбив дружину й доньку, а потім і себе. Російський слідчий комітет поквапився повідомити: нічого надзвичайного – усього лиш побутовий злочин. Натомість його колишній колега Ігор Волобуєв переконує: Аваєва вбили.

Фото: змі окупантів Владислав Аваєв

Загалом за останні два роки померли понад десять топменеджерів Газпрому.

«Тут жодної конспірології. Це логічні наслідки тіньової діяльності компаній, які утворюють газову імперію Росії. І одне з правил цього бізнесу — це оплата відкатів нагору. Я знайшов матеріал судового засідання в Росії 2013 року. Під прес потрапили менеджери підрядної організації Газпрому. Вони доводили в суді, що не переказували нікуди нічого незаконно. Просто виконували доручення керівництва Газпрому. Їх попросили назвати прізвища. На що вони відповіли, що ніколи не назвуть і їм простіше застрелитися», — пояснив експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар.

Загадкова смерть спіткала й менеджерів низки інших російських компаній, пов'язаних з енергетичною галуззю.

Серед них:

колишній головний бухгалтер газовидобувної компанії «Новатек» Сергій Протосеня. Чоловіка знайшли мертвим разом з дружиною та дочкою на віллі в Іспанії. Син Протосені заявив, що його рідних убили; Фото: telecinco.es Сергій Протосеня

керівник компанії морської доставки «Astra Shipping» Юрій Воронов. Його знайшли мертвим з вогнепальними ранами. Фото: Фокус Юрій Воронов

«Схеми збагачення Путіна та його режиму через цю галузь ще діють. Коли керівники підприємств починають працювати на себе чи стають невигідними очевидцями оборудок, їх просто позбуваються. Дехто виїжджає за кордон із сім'ями, але спецслужби Російської Федерації знищують їх фізично. Ми знаємо, що цілими родинами вирізали небезпечних для Кремля менеджерів», — розповідає генерал-лейтенант Василь Богдан, ветеран Служби зовнішньої розвідки України.

Енергетика досі тримає Росію на плаву

Росія отримує чималий дохід від продажу нафти й газу попри санкції. Співпраця в атомній енергетиці з іншими країнами теж не припинена. Українська влада наполягає на нових обмеженнях проти Кремля. Чільник Офісу Президента Андрій Єрмак упевнений: у 12-му санкційному пакеті Європейський Союз має посилити санкції проти російської енергетики. Утім відомо, що вони знову не торкнуться атомки.

Фото: Газпром

Росіяни навчилися оминати заборони, зокрема, у нафтовій галузі. А саме вона є ключовим джерелом наповнення бюджету. Москва створила тіньовий флот, який допомагає приховати походження товару. Не дали очікуваного результату й обмеження цін нафти з Росії (не більше ніж 60 доларів). Принаймні всупереч санкціям восени росіяни наростили темпи продажу чорного золота.

«У вересні доходи Росії від експорту нафти сягнули 18,8 мільярда доларів, що є найвищим показником з липня минулого року. У серпні російський бюджет знову повернувся до профіциту, причому останні місяці демонструють значне загальне покращення», – зазначили у звіті експерти Київської школи економіки.