Кабмін залучить від Євросоюзу 250 млн євро на швидке відновлення, – Шмигаль

Ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків та підтримку українських аграріїв.

Кабінет Міністрів схвалив угоду, яка дозволить залучити ще 250 млн євро від Європейського Союзу на швидке відновлення.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків. Також кошти підуть на підтримку українських аграріїв.

Щодо ситуації в енергогалузі, то Фонд підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками вже перевищив 300 млн євро. "Серед лідерів підтримки: Євросоюз, Німеччина, Швеція, США, Велика Британія", – додав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за ці кошти купують трансформатори, турбіни, конектори, обладнання для магістральних мереж та багато іншого.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк може затвердити найближчим часом перші два транші по €100 млн на проєкти відновлення.

У жовтні до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.