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Росіяни спрощують вступ української молоді на окупованих територіях до своїх вишів

Водночас на ТОТ навчання безкоштовне, а для вступу не потрібні іспити.

Росіяни спрощують вступ української молоді на окупованих територіях до своїх вишів
Фото: ssu.gov.ua

Росіяни проводять політику поступової асиміляції українців та зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники, зокрема, впроваджують спрощений вступ української молоді до вишів на території Росії. 

Водночас навчання у фейкових ВНЗ на окупованих територіях безплатне, а вступ не вимагає іспитів. Однак ці заклади не популярні, оскільки їхній диплом не визнано навіть у Росії.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму дітей навчають військовій справі. Також Росія почала звозити вчителів на ТОТ для посилення пропаганди.

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