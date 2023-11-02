РФ почала звозити вчителів на тимчасово окуповані території України для посилення пропаганди

На тимчасово окупованих територіях значний дефіцит кадрів через відмову більшості співпрацювати з росіянами, та тими хто виїхав до вільної України. Тому окупанти просять Москву надати більше "педагогів", – інформує Центр національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації звернулись до москви з проханням вислати більше “педагогів” для роботи в окупаційних школахФактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", – пише ЦНС.

Окупанти продовжують політику геноциду української нації на ТОТ, зокрема шляхом зміни самоідентифікації дітей.

"В цьому процесі головну роль відіграють школи, де так звані вчителі промивають мізки дітям", – йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму дітей заставляють прославляти учасників так званої СВО.