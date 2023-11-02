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РФ почала звозити вчителів на тимчасово окуповані території України для посилення пропаганди

Окупанти продовжують "промивати мізки" українським дітям на захоплених територіях.

РФ почала звозити вчителів на тимчасово окуповані території України для посилення пропаганди
Фото: з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях значний дефіцит кадрів через відмову більшості співпрацювати з росіянами, та тими хто виїхав до вільної України. Тому окупанти просять Москву надати більше "педагогів", – інформує Центр національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації звернулись до москви з проханням вислати більше “педагогів” для роботи в окупаційних школахФактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", – пише ЦНС. 

Окупанти продовжують політику геноциду української нації на ТОТ, зокрема шляхом зміни самоідентифікації дітей. 

"В цьому процесі головну роль відіграють школи, де так звані вчителі промивають мізки дітям", – йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму дітей заставляють прославляти учасників так званої СВО. 

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