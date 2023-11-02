«Паспортний сервіс» розпочав відновлювати водійські посвідчення у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

Про це йдеться на сайті державного підприємства.

Українці зможуть відновити вкрадене посвідчення або те, яке загубили.

Отримати послугу можна без запису та без черг або ж записатися в електронну чергу. На виготовлення посвідчень піде один-два дні.

Нагадаємо, навесні послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в сервісі "Дія".

Днями набула чинності угода між Україною та Литвою, згідно з якою українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою.