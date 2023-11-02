У Києві стався прорив труби з гарячою водою на вулиці Діловій

Сьогодні близько 10:00 сталося пошкодження трубопроводу з витоком назовні на вулиці Діловій у Києві.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Згідно з повідомленням, аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження. Розпочато підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби.

Відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, в квітні через прорив водопроводу у Києві був перекритий рух по вулиці Курганівській. Проїхати вулицею могли лише автомобілі екстрених служб та громадський транспорт.