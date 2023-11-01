Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне казино в Києві. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців до сусіднього кафе, проламавши гіпсокартонний перестінок.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.
Тепер зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію.
Наразі встановлюються осооби, причетні до незаконної діяльності закладу.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) триває.
Нагадаємо, власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд гривень.