Тепер їм загрожує ще одне покарання - за незаконне проникнення на приватну територію.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне казино в Києві. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців до сусіднього кафе, проламавши гіпсокартонний перестінок.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.

Тепер зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію.

Фото: esbu.gov.ua

Наразі встановлюються осооби, причетні до незаконної діяльності закладу.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) триває.

Фото: esbu.gov.ua

Нагадаємо, власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд гривень.