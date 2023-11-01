Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві працівники нелегального казино проламали стіну, щоб утекти від детективів БЕБ

Тепер їм загрожує ще одне покарання - за незаконне проникнення на приватну територію.

У Києві працівники нелегального казино проламали стіну, щоб утекти від детективів БЕБ
Фото: esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне казино в Києві. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців до сусіднього кафе, проламавши гіпсокартонний перестінок.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.

Тепер зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію.

Фото: esbu.gov.ua

Наразі встановлюються осооби, причетні до незаконної діяльності закладу.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) триває.

Фото: esbu.gov.ua

Нагадаємо, власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies