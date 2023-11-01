Future Perfect: уряд планує запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови

За задумом уряду, програма має бути відкритою для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. Держава планує виділяти єПідтримку для вивчення мов. Також йде робота над розробкою порталу з безоплатними уроками та курсами.

Кабінет міністрів України планує запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у “Фейсбуці”.

“Уряд планує запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. Про це розповів під час презентації національної програми з популяризації англійської мови в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Шмигаль нагадав, що президент Володимир Зеленський вже подав до парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні.

“Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах. Українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей”, - зазначив прем’єр.

Зі свого боку, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що велика національна програма вивчення англійської мови має назву Future Perfect. Вона має популяризувати англійську як мову міжнародного спілкування в Україні.

“Програма — важливий крок для втілення доктрини розвитку країни, яку на День Конституції проголосив президент та подав законопроєкт про надання англійській статусу міжнародної. Чекаємо на затвердження документа парламентом та починаємо програму Future Perfect”, - повідомив Федоров.

Він зазначив, що держава планує виділяти єПідтримку для вивчення мов. Діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка, у школах викладатимуть носії мови. Вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси та багато іншого, щоб вивчити англійську. Англійська стане обов’язковою для кожного держслужбовця.

Працюємо над розробкою порталу з безоплатними уроками та курсами. Вже зараз можете вивчати англійську на онлайн-платформах Promova та Empower, якщо ви викладач.

Федоров повідомив, що запуск програми допоможе досягти трильйонної економіки, для якої потрібно, щоб у нас з’явилися інноваційні компанії з великою доданою вартістю, що коштуватимуть десятки мільярдів доларів. Економічний стрибок такого рівня можливий лише за умов розвитку людського капіталу та трансформації системи освіти. Щоб досягти успіху, українська економіка має бути інтегрована з економікою ЄС, а українці мають почати розмовляти зі світом однією мовою — англійською.

“Тільки так ми зможемо стати країною із сильною економікою та офіційним членом ЄС і НАТО. А також ділитися інноваційними ідеями українців зі світом”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міноборони працює над тим, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою. Відомство заявило про посилення роботи у цьому напрямку.