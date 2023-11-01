Відсьогодні виплати ВПО призначатимуться на сімʼю, а не для кожного члена родини окремо

Йдеться про щомісячну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших.

З 1 листопада змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції ТОТ.

Так, для оформлення виплат ВПО відсьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Ці нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

Нагадаємо, станом на кінець червня в Україні було лише 4,8 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Усього в країні налічується близько 7 млн переселенців.