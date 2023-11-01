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Відсьогодні виплати ВПО призначатимуться на сімʼю, а не для кожного члена родини окремо

Йдеться про щомісячну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших.

Відсьогодні виплати ВПО призначатимуться на сімʼю, а не для кожного члена родини окремо
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З 1 листопада змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції ТОТ.

Так, для оформлення виплат ВПО відсьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

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Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Ці нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

Нагадаємо, станом на кінець червня в Україні було лише 4,8 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Усього в країні налічується близько 7 млн переселенців.

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