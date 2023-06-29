В Україні налічується близько 7 млн переселенців

З них близько 4,8 млн – зареєстровані.

Станом на сьогодні в Україні лише 4,8 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Усього в країні налічується близько 7 млн переселенців.

Про це повідомила у Telegram віцепрем’єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

За її словами, наразі вже ухвалена стратегія державної політики щодо переселенців до 2025 року та визначені напрямки роботи щодо їхньої інтеграції.

"Є два основні напрямки, які ця стратегія визначає щодо адаптації і, головне, інтеграції наших внутрішньопереміщених осіб. Перший – це житло. Людина не може жити в місцях компактного проживання довго. І другий – це робота. Дуже важливо, щоб люди були зайняті, соціалізовані", – сказала Верещук.

Вона додала, що наразі підготована постанова про місця компактного проживання переселенців та проєкт постанови щодо питання про Ради ВПО.

Нагадаємо, в Україні спростили реєстрацію місця проживання для осіб, чиє житло розташоване на ТОТ або у зоні бойових дій. Відповідний закон спростить доступ переселенців до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.