СБУ повідомила про підозру понад 200-м особам, які поширювали інформацію про роботу ППО та інших Сил оборони

Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру більше ніж 200-м фігурантам, які незаконно поширювали інформацію про Сили оборони України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по нашій території, у тому числі з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозра оголошена за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, Збройних Сил України чи інших військових формувань).

Щодо 190 із цих фігурантів ˗ обвинувальні акти скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Передусім ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських захисників. Також рашисти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО.

Наприклад, наприкінці травня цього року співробітники СБУ затримали на Донеччині інформатора головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Фігурант намагався приховано зафіксувати рух українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Крім того, співробітники Служби безпеки оперативно встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня.

Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Щодо двох з них – обвинувальні акти скеровано до суду. Стосовно інших – триває розслідування.

Служба безпеки вкотре наголосила на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони і наслідки російських обстрілів.

Їхнє поширення (свідоме чи несвідоме) розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Також СБУ закликала власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн-трансляцію, щоб не допомагати РФ «наводити» ракети, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot.