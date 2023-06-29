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Керівники компаній Жеваго привласнили майже 400 млн бюджетних гривень

Шість посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату створили організоване злочинне угрупування.

Керівники компаній Жеваго привласнили майже 400 млн бюджетних гривень
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень.

Фото: СБУ

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебеню за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 гривень. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Фото: СБУ

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

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На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, Швейцарія арештувала 113 млн доларів компаній екснардепа Костянтина Жеваго.

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