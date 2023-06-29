Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що наразі Сумський напрямок залишається найнебезпечнішим у Північній операційній зоні. Тому він закликав мешканців прикордонних районів евакуюватися.

Про це Наєв написав у Telegram. Він зазначив, що майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів росіян – ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

"Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав родину похилого віку терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", – сказав Наєв.

"Влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю", – додав командувач.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що військовослужбовці надійно утримують свої позиції і займаються щоденною бойовою роботою. Однак, чим ближче до кордону, тим більша щільність ворожих обстрілів. Абсолютну більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи.

"Писарівка, Білопілля, Юнаківка та інші – назви цих населених пунктів з прикрою періодичністю з’являються у щоденних зведеннях. Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та завдають ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами. Одна з таких бомб розвалила дитячий садок в селі поблизу кордону", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше Наєв зазначав, що наразі немає загрози наступу росіян на Сумщину. Однак, окупаційні війська щодня обстрілюють прикордонні громади.

Днями СБУ затримала колишнього "регіонала" – агента ФСБ Росії, який збирав розвіддані про оборону Сумщини. Отриману інформацію він передавав росіянам для коригування обстрілів, у тому числі з російських РСЗВ "Град".