​Унаслідок ранкового обстрілу Херсонщини загинула жінка, ще одна дістала поранення

Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини загинула жінка.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 29 червня близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади. Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на своєму подвір’ї, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям.

Ще одна жителька отримала поранення.

Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори разом із іншими правоохоронцями продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів російських військових.

Нагадаємо, протягом доби російська армія 64 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників. Повідомлялося про трьох поранених.