Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська росіянами збільшилася до 12.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Усі ідентифіковані", – написав він у Telegram.

За даними МВС, травмовано внаслідок двох обстрілів 65 осіб.

Станом на 7:20 ранку пошуково-рятувальні роботи завершено.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, 27 червня приблизно о 19:32 росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області і влучили в кафе. Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.

Того ж дня контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар. Затриманим виявився “розконсервований” агент головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.