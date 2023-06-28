Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою.

Сьогодні весь день тривали роботи на місці російського теракту у Краматорську. На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них – три дитини. Травмовані та поранені понад 60 людей.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримала особу, яка скоригувала цей удар терористів. Просто по кафе в Краматорську, по популярній піцерії. Пошкоджено сусідні будинки, магазини, заправку. Звичайне місто, звичайне життя. Під завалами досі можуть перебувати люди.

Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності”, - зазначив президент.

Він наголосив, що кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності.

“Ми продовжимо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора”, - запевнив Зеленський.

Президент сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції говорив, зокрема, про справедливість. Про внутрішню справедливість – те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв’язку з російсько-українською війною – про відповідальність Росії за злочини війни. Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття.

“Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди, усі у світі мають знати, якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після цієї війни. Щоб там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого б терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, який веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас та який веде нас до нашої гарантованої безпеки й міцної свободи. Україна та всі у світі, хто стоїть разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиї життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна”, - зауважив голова держави.

Сьогодні в Україні були з візитом президенти Литви та Польщі Гітанас Наусєда та Анджей Дуда. Формат переговорів був і спільний, і двосторонній. Обговорювали зброю для України, спільні політичні виклики, початок переговорів про членство України у Євросоюзі, що очікуємо цьогоріч.

“Зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Валерієм Маркусом. Говорили з ним про війну, про наших воїнів, про нашу оборону. Обговорили, зокрема, й реформу обліку у військових структурах. Менше паперів та бюрократії, більше цифровізації. Обговорили реформу сержантського корпусу. Хороша розмова”, - зазначив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський привітав всіх із Днем Конституції, а усіх мусульман України та світу із початком свята Курбан-Байрам.

Нагадаємо, на виконання розпорядження Володимира Зеленського керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) перевірять на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.