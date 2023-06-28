Підрив Каховської ГЕС: на захопленій Херсонщині за два дні знайшли понад 60 загиблих

Щоб приховати реальну кількість жертв, окупанти ховають загиблих у братських могилах.

На захоплених територіях Херсонської області російські загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

“У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС”, - ідеться в повідомленні.

Окрім цього, загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня було знайдено понад 60 тіл.

Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки.