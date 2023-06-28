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Підрив Каховської ГЕС: на захопленій Херсонщині за два дні знайшли понад 60 загиблих

Щоб приховати реальну кількість жертв, окупанти ховають загиблих у братських могилах.

Підрив Каховської ГЕС: на захопленій Херсонщині за два дні знайшли понад 60 загиблих
Підтоплені Олешки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, Херсонщина, 6 червня 2023 року.
Фото: фейсбук спільнота міста Олешки

На захоплених територіях Херсонської області російські загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

“У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС”, - ідеться в повідомленні.

Окрім цього, загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня було знайдено понад 60 тіл. 

Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки.

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