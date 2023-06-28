Закуплені Литвою NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що замовлені його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці.

Про це пише "Європейська правда".

Після того, як Литва оголосила про рішення купити для України дві пускові установки NASAMS, Науседа заявив, що це вдалося зробити без шкоди для національної безпеки.

"Ми раді, що змогли це зробити без шкоди для власної безпеки, іншими словами, всі системи NASAMS, які були в Литві, залишаться на місці", – сказав литовський президент.

Установки, які Литва купує у норвезької компанії Kongsberg за 9,8 млн євро, повинні надійти в Україну протягом трьох місяців.

"Це має бути кінець вересня, початок жовтня", – сказав Науседа.

Нагадаємо, що Литва придбала дві установки для протиповітряної оборони NASAMS, щоб передати їх Україні.

NASAMS – це американсько-норвезькій комплекс, що вже перебуває на озброєнні в Україні. До складу комплексу входять пускові установки та РЛС. Закупівлю цих установок для українців США почали в липні 2022. Кожна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби з використанням ракет AIM-120С AMRAAM – до 25 км, а у висоту – до 14-15 км.

За пʼять місяців в Україні ці установки збили понад 100 російських ракет і безпілотників.