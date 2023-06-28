81% українців планують подорожувати країною найближчим часом, - опитування

Жінки віком від 18 до 35 років виявилися активнішими туристками, ніж чоловіки.

Більшість українців (81%) найближчим часом планують подорожувати країною.

Про це свідчать результати дослідження Державного агентства розвитку туризму.

Згідно з ним, найзавзятіші мандрівники (84%) живуть у столиці. Готовність жителів інших регіонів до подорожей Україною корелюється на рівні 80%. При цьому жінки віком від 18 до 35 років виявилися активнішими туристками, ніж чоловіки.

Понад 85% опитуваних подорожували Україною до початку повномасштабного вторгнення Росії. Найактивнішими мандрівниками, які подорожували більше одного разу на рік, виявилися жителі столиці та західних регіонів – 39%.

Жителі Сходу були менш активними і мандрували Україною 1 раз на рік – 24%. Один раз на два роки мандрівки всередині країни здійснювали 22 % - в основному це були жителі центральних областей. А от взагалі не подорожували 14% наших співвітчизників і це були мешканці Півдня.

Серед основних причин, через які українці відмовлялися від подорожей, найпоширеніша (70% відповідей) – "брак коштів".

Нагадаємо, що найбільший приріст податків з туризму в цьому році показали Буковина, Львівщина та Закарпаття.

У березні ДАРТ повідомило, що торік сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24%. Падіння зафіксували в 14 регіонах України, здебільшого в тих, які перебували або перебувають в зоні бойових дій та тимчасово окуповані.