Буковина, Львівщина та Закарпаття показали найбільший приріст податків з туризму в цьому році

Буковина, Львівщина та Закарпаття показали найбільший приріст податків з туризму за перші три місяці поточного року.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ), яке дослідило динаміку податкових надходжень від засобів розміщення по областях за І квартал 2023 року.

Ріст податків за перші три місяці поточного року відмічено в 10 регіонах України.

Найбільший приріст, 98%, зафіксований у Чернівецькій області, яка цьогоріч сплатила в бюджет 5 млн 152 тис. грн проти 2 млн 600 тис. грн за аналогічний період 2022 року. У 2021 році від Буковини в скарбницю держави надійшла така ж сума, як і минулого року.

На 17% збільшилася частка сплаченого податку від засобів розміщення на Рівненщині – 3 млн 430 тис. грн. Торік засобами розміщення у цьому регіоні сплачено 2 млн 938 тис. грн, що на 37% більше ніж у 2021 році.

Серед лідерів по сплаті податків і Львівщина. За перші три місяці поточного року від області до бюджету надійшло 60 млн 434 тис. грн, що на 16% більше ніж у 2022 році – 52 млн 59 тис. грн і на 59% більше ніж у 2021 році – 37 млн 900 тис. грн.

Цього року зросли податкові надходження від діяльності засобів розміщення і на Закарпатті. У порівняні з 2022 роком на 15% (16 млн 842 тис. грн проти 14 млн 629 тис. грн). А у порівнянні з 2021 роком майже в два рази – на 46%.

На Волині також зафіксовано незначне зростання податкових надходжень у 2% (2 млн 503 тис. грн) в порівнянні з 2022 роком (2 млн 451 тис. грн). У порівняні з 2021 роком ріст податків склав 39% (1 млн 800 тис. грн).

Вінниччина з початку року сплатила податку від діяльності засобів розміщення майже аналогічну з 2022 роком суму – 4 млн 384 тис. грн проти 4 млн 353 тис. грн. Зростання у 1%. В порівнянні з довоєнним 2021 роком ріст зафіксовано на рівні 7% (4 млн 100 тис. грн).

Житомирська область цьогоріч сплатила на 16% податків більше ніж за аналогічний період у 2022 році – 2 млн 279 тис. грн проти 1 млн 970 тис. грн. Й всього на 4% більше ніж у ковідний 2021 рік (2 млн 200 тис. грн).

На 4% з початку поточного року зросли податкові надходження від засобів розміщення в порівняні з тим же періодом у 2022 році на Хмельниччині. Сплачено 4 млн 300 тис. грн проти 4 млн 123 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком сплачена цьогоріч сума більша на 30% (3 млн 300 тис. грн).

Дніпропетровська область від початку року сплатила податків на 4% більше (13 млн 268 тис. грн) ніж у 2022 році (12 млн 759 тис. грн) і на 5% менше (14 млн грн) ніж у першому кварталі 2021 році.

Незначний зріст туристичних податків зафіксований у Кіровоградській області – тут з початку цього року сплачено 2 млн 291 тис. грн проти 2 млн 290 тис. за такий же період у 2022 році. Однак, якщо порівнювати цю суму з 2021 роком, то вона на 24% менша (3 млн грн).

Найбільший спад податкових надходжень до бюджету від туристичної галузі очікувано зафіксовано у 6-ти регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій.

Так, у Луганській області на 100%, Херсонській на 97%, Донецькій на 87%, Запорізькій на 79%, Миколаївська на 67% та у Харківській на 54%.

Значний спад також зафіксований і на Одещині. За перші три місяці поточного року закладами розміщенні цього регіону сплачено податків на 37% менше (15 млн 239 тис. грн) ніж торік за аналогічний період (24 млн 195 тис. грн). В порівнянні з 2021 роком податкові надходження від тургалузі в цьому курортному регіоні впали на 92%.

Зниження податкових надходжень помічено і в двох західних областях – Тернопільській та Івано-Франківській. Так, Тернопільщина з початку поточного року сплатила до бюджету туристичних податків менше на 23% (3 млн 120 тис. грн) ніж у цей же період у 2022 році (4 млн 32 тис. грн). В порівнянні з 2021 роком сума податків зменшилися лише на 5% (3 млн 300 тис. грн).

На Прикарпатті спад незначний всього на 9% – 30 млн 239 тис. грн цього року проти 33 млн 379 тис. грн у 2022 році й на 10% в порівняні з 2021 роком (33 млн 700 тис. грн).

Спад зафіксований і в двох північних регіонах – на Чернігівщині та Сумщині. Так, за перші три місяці 2023 року закладами розміщення у Чернігівській області сплачено податків менше на 33% (1 млн 731 тис. грн) ніж у 2022 році (2 млн 589 тис. грн), а порівнянні з 2021 роком ці надходження зменшилися більш ніж в половину (3 млн 500 тис. грн).

На Сумщині спад податкових надходжень становить 16% (1 млн 339 тис. грн) в порівнянні з 2022 роком (1 млн 592 тис. грн) і 30% з 2021 роком (1 млн 900 тис. грн).

Цьогоріч спад турподатків зафіксовано і в Полтавській області. На 8% в порівнянні з 2022 роком і всього на 2% в порівнянні з 2021 роком.

Черкащина теж на початку 2023 року сплатила до бюджету туристичного податку менше на 13% (3 млн 262 тис. грн) ніж у цей же період 2022 року (3 млн 731 тис. грн). Проте, якщо порівнювати з 2021 роком, податкові надходження в регіоні збільшилася на 5%.

На Київщині в поточному році також зафіксовано спад по податках від закладів розміщення. Так, за перші три місяці 2023 року від регіону надійшло до казни держави 13 млн 953 тис. грн, що на 15% ніж за аналогічний період у 2022 році, коли в бюджет надійшло 16 млн 418 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком ця сума більша всього на 1% (13 млн 800 тис. грн).

В столиці спад податкових надходжень від тургалузі у поточному році (56 млн 974 тис. грн) в порівнянні з 2022 роком (107 млн 629 тис. грн) становить 47%, в порівнянні з 2021 роком (125 млн 100 тис. грн) – 54%.

Нагадаємо, у березні ДАРТ повідомило, що торік сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24%. Падіння зафіксували в 14 регіонах України, здебільшого в тих, які перебували або перебувають в зоні бойових дій та тимчасово окуповані.