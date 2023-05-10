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Молдова не запроваджуватиме обмеження на імпорт агропродукції з України

Також Молдова не планує забороняти транзит зерна з України. 

Молдова не запроваджуватиме обмеження на імпорт агропродукції з України
Фото: EPA/UPG

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля повідомив, що країна поки що не запроваджуватиме обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це не призвело б до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено”, — сказав Боля.

Він додав, що Молдова не розглядає заборону транзиту зерна з України через Молдову. 

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“Транзит не впливає на нас негативно. Завдяки транзиту „Залізниця Молдови“ змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплату і навіть підвищило її. Проблема виникає з автомобільними вантажними перевезеннями — очікування на митницю в Румунії. Ми зацікавлені у розвитку залізничного транспорту. Це набагато вигідніше, ніж автомобільний транспорт”, — наголосив міністр.

Володимир Боля додав, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначними. Усього було імпортовано близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшника.

Оскільки молдовські елеватори дають змогу зберігати близько 3 млн тонн продукції, фермерам є де зберігати зерно. Водночас міністерство уважно стежитиме за імпортом, щоб вчасно вжити заходів підтримки молдавських аграріїв.

Міністр також повідомив про додаткові субсидії у розмірі 100 млн. леїв, які може виділити уряд у рамках підтримки молдавських сільгоспвиробників.

Раніше повідомлялось, що Молдова має намір приєднатися до рішення Європейського Союзу про тимчасове обмеження імпорту зернових з України.

Після цього міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. А у відповідь на тимчасову заборону урядом Молдови експорту українського продовольства Кабінет міністрів України готує постанову про заборону молдовського імпорту.

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