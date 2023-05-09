Зернова криза: в пошуках виходу

Водночас під час зустрічі президента Володимира Зеленського з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сторони заявили про створення спільної консультаційної групи для моніторингу проблемних питань, пов’язаних з експортом української аграрної продукції.

Це призвело до суперечки «п’ятірки» держав з Брюсселем. Єврокомісія випустила рішення, яке, по правді, порушує базові принципи Угоди про асоціацію з Україною, хоча й значно зменшує перелік товарів, які Україна не може постачати сусіднім державам. Так само воно не дає жодних гарантій щодо того, що блокада української продукції триватиме лише місяць – ті ж самі поляки хочуть продовжити обмежувальні заходи до кінця поточного року.

Обмеження запровадили після того, як Польща вирішила закрити кордон для багатьох продовольчих товарів з України, надавши лише змогу для транзитних перевезень. Ситуацію погіршило те, що прикладу Польщі наслідували деякі інші країни-члени ЄС – Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія.

Європейська комісія офіційно оголосила про запровадження захисних заходів , які обмежують постачання певної української сільськогосподарської продукції до п’яти країн Євросоюзу – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. Превентивні заходи триватимуть до 5 червня включно.

Фото: PAT Черги вантажівок на кордоні

Суперечливе рішення

«Заходи стосуються лише чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника. Вони прагнуть усунути логістичні проблемні місця для цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Обмеження набудуть чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року», – йдеться в повідомленні Єврокомісії із зазначенням, що Комісія готова продовжити захисні заходи, якщо виняткова ситуація триватиме.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати односторонні обмеження щодо пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника, а також усіх інших продуктів українського походження. Що не дивно, адже односторонні дії держав-членів у сфері торгівлі суперечать нормам Євросоюзу, а також, що найголовніше, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Саме тому Київ почав переговори з Єврокомісією щодо вирішення проблеми.

Як зазначив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, це найбільш чутливі продукти, які імпортувалися в надлишку. Він додав, що у списку є ще кілька продуктів, але зараз збої на ринку через саме чотири найменування.

«Наприклад, була проблема з медом. Ми перевірили дані, виявилося, що меду надійшло до Польщі у 2022 році менше, аніж у 2021 році, до війни», – зазначив високопосадовець.

Фото: EPA/UPG Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський під час дебатів в Європейському парламенті в Страсбурзі, 17 січня 2023 р.

Тож Єврокомісія готова оцінити ситуацію на ринку ЄС з іншими «чутливими» продуктами, відповідно до правил щодо оновлених автономних торгових заходів, запропонованих Комісією.

Утім, слід мати на увазі, що протягом цього періоду насіння пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника українського походження не може реалізовуватися в п’яти зазначених країнах. Продукція може лише транзитом проходити через їх територію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що досягнута угода «захищає як експортну спроможність України, щоб вона могла продовжувати годувати світ, так і засоби до існування європейських фермерів». Позитивно відреагували на це й у Варшаві.

«Протягом останніх двох тижнів велися дуже інтенсивні розмови, переговори з українською стороною та з Європейською комісією, і ті нормативні акти, які зараз ухвалює ЄК, відповідають нашим очікуванням щодо послаблення напруженості на внутрішньому ринку», – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, додавши, що в міжнародній економічній політиці необхідно намагатися ухвалювати рішення, які є здійсненними і водночас захищають національні інтереси.

Моравецький також наголосив, що завдання польського уряду полягає у тому, щоб захистити польського фермера і польський ринок. І саме тому, за його словами, разом з кількома країнами на східному фланзі ЄС було вжито відповідних заходів.

Фото: Офіс президента Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква

У Києві не поділяють оптимізму західних сусідів. Так, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква висловив невдоволення відсутністю солідарності з боку Польщі.

«На жаль, я не відчуваю жодної солідарності з боку Польщі», – зазначив він.

Зважаючи на потребу України в умовах війни реалізовувати свою агропродукцію за кордон, ситуація виглядає щонайменше дивно. А це, своєю чергою, має ризики для відносин між країнами.

Водночас варто наголосити на тому, що, згідно з підписаною Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, яку, до речі, ухвалили усі держави члени Співдружності, Євросоюз не може в односторонньому порядку ухвалювати рішення, які обмежують торгівлю і можливості транспортування українських товарів до Європи. Ба більше, він не може погіршувати правила, що пов’язані з реалізацією, митом і іншими процедурами.

Так само Польща, як і інші держави, не мали права порушувати Угоду та правила ЄС у частини торгівлі, бо це створило доволі небезпечний прецедент, якщо говорити про європейську єдність та норми функціонування єдиного європейського ринку.

Фото: EPA/UPG Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.

А як щодо фермерів?

Чи дійсно гра варта свічок? У цьому контексті важливо розуміти реакцію аграріїв, заради яких уряд Моравецького, власне, запровадив односторонні обмеження на імпорт української сільгосппродукції.

За словами голови правління Поморської сільськогосподарської палати Веслава Буржинського, коли лідер панівної політсили «Право і справедливість» Ярослав Качинський виголосив заяву щодо ембарго, серед фермерів «панували задоволення та ейфорія». Однак інформація щодо угоди про транзит насторожила аграріїв, оскільки польські порти не мають достатньої спроможності.

Також Буржинський розповів, що упродовж останніх трьох років він переконував різні міністерства створити додаткові можливості для перевалки на польському портовому причалі. Проте нічого зроблено не було.

«Тому ми боїмося, що товари з України будуть перешкоджати експорту нашого збіжжя», – аргументує Буржинський.

Та чи дійсно присутність української пшениці у Польщі, як стверджують польські аграрії, негативно впливає на ринок і знижує ціни, через що польські фермери нібито втрачають свої кошти?

Насправді цінові тенденції не демонструють особливого впливу української пшениці на ціноутворення у Польщі. Оскільки вони, насамперед, продиктовані світовими трендами і глобальним ринком.

Фото: EPA/UPG

Річ у тім, що коливання цін на пшеницю у Польщі та на Паризькій фондовій біржі були майже еквівалентними. В обох випадках в останній період вони йшли по низхідній, а отже вплив українського насіння на ціни у Польщі був незначним.

«Аналіз закупівельних цін на кукурудзу і пшеницю у період березень-жовтень 2022 року показує, що в Люблінському, Підляському та Підкарпатському воєводствах вплив війни в Україні був відносно невеликим», – повідомив доктор Інституту економіки сільського господарства і економіки харчування Вєслав Лопацюк.

Вину України в бідах селян Польщі та інших східноєвропейських країн не бачить й речник Польської профспілки індивідуальних фермерів Адріан Вавжиняк. За його словами, деякі з проблем регіону було спричинено самими урядами, Оскільки аграрії, заохочувані політиками, накопичували врожаї, через що й виник надлишок сільгосппродукції.

«Це призвело до зниження реалізації зернових під час збирання та зберігання фермерами, через що вони сьогодні розплачуються зменшенням доходів від продажу зернових», – сказав Вавжиняк.

Попри відсутність доказів того, що агропродукція з України суттєво знижує ціни в Польщі, це не надто впливає на думку польських фермерів, метою яких є отримання субсидій на зерно. Тому, в якості додаткового аргументу, вони скаржаться на значно вищі витрати на сільгоспвиробництво, аніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Різні засоби захисту рослин подорожчали, приблизно на 30% дорожчає агротехніка, зросла вартість робочої сили. Тому закупівля пшениці по 1400 злотих за тонну нам видається адекватною ціною», – заявив Веслав Буржинський,

Водночас, за словами президентки Зернової і кормової палати Моніки Пьонтковської, причиною повного блокування торгівлі зерном стали обіцянки уряду запровадити субсидії на ціни на пшеницю та інші зернові культури. І своєї мети польський уряд досягнув.

Фото: EPA/UPG

Дотації чи адмінресурс?

Згідно з постановою Ради міністрів Польщі від 21 квітня, аграрії отримають компенсацію до 1400 злотих за тонну пшениці, що цілком їх влаштовує. Виникає логічне запитання. Наскільки великими є ці видатки?

«Вся ця допомога оцінюється приблизно в 10 мільярдів злотих. Це справді, пане прем’єре, ще раз підкреслю, є найбільшою допомогою, яка коли-небудь була надана польському фермеру в історії», – з гордістю заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Чималі кошти, варто визнати. Адже закон про бюджет на 2023 рік передбачає 672,5 млрд злотих видатків, а це означає, що допомога фермерам становитиме понад 1% річного державного бюджету.

Ситуація доволі цікава. З одного боку, присутність української пшениці істотно не знижує її ціну у Польщі, з іншого – уряд в стислі терміни виділяє досить солідні дотації фермерам. Тож яка основна мотивація заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України?

Фото: EPA/UPG Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус (ліворуч) та міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський після прес-конференції у Дорогуську, 7 квітня 2023 р.

Кроки уряду відповідають виборчій логіці партії «ПіС», яка воліє повернути голоси жителів села і готова заплатити за це будь-яку ціну. Особливо це важливо напередодні парламентських виборів, які відбудуться восени.

«Якщо подивитися на географію аграрних протестів, то можна побачити їх значну концентрацію в південно-східній Польщі. Цей регіон забезпечує значну підтримку «ПіС». Тому контроль над зерновою кризою є таким важливим для Ярослава Качинського», – поділився міркуваннями соціолог Єжи Бартковський.

Отже, гонитва за підтримкою сільського електорату, особливо на півдні та сході країни, серед якого «ПіС» тривалий час зберігає лідируючі позиції, підважує позицію Польщі як найсильнішого союзника України.

Ситуація породила цілий ланцюжок схожих рішень в інших державах регіону. До Польщі, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Болгарії вже приєдналася Молдова, яка офіційно повідомила про намір приєднатися до рішення ЄС щодо встановлення тимчасових обмежень на імпорт зернових та олійних культур з України (у Києві готують контрзаходи).

Усе це особливо небезпечно на тлі попереджень про можливе блокування Росією чорноморського «зернового коридору». Через що криза все більше нагадує продовольчу блокаду, яку важко ототожнювати із Європейською політикою сусідства.

Обнадійливим сигналом стала заява про створення спільної консультаційної групи для моніторингу відповідних проблемних питань, пов’язаних з експортом української аграрної продукції, про що під час брифінгу 9 травня у Києві заявили президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Києві, 9 травня 2023.

«Ми очікуємо від Євросоюзу сильних, європейських за змістом рішень і зняття всіх обмежень якомога швидше. Якщо буде політична воля – а наші сьогоднішні переговори засвідчують, що така воля є, – то зможемо знайти оптимальні й справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи загалом, так і українців, які страждають на додачу до всього ще й від застосованих проти нас експортних обмежень», – сказав Зеленський, наголосивши, що Україна сьогодні зіткнулася з проблемами саме в тому питанні, де Європа має демонструвати сильні прояви солідарності, пропорційні наявним загрозам.

Волю до подолання кризи сторони мають. Залишилося втілити наміри у життя.