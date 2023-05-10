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Кандидаткою на посаду прем’єра Болгарії стала єврокомісарка Марія Габріель

Її кандидатуру висуне правоцентристська партія ГЄРБ, яку очолює Бойко Борисов.

Кандидаткою на посаду прем’єра Болгарії стала єврокомісарка Марія Габріель
Кандидатка на посаду болгарського прем'єра, єврокомісарка Марія Габріель
Фото: EPA/UPG

У Болгарії популістська, правоцентристська партія ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) висуне єврокомісарку з інновацій Марію Габріель на посаду нового прем’єр-міністра країни.

Про це оголосив лідер політичної сили, колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, пише Politico.

“У вівторок увечері в болгарських ЗМІ почали поширюватися повідомлення про те, що колишня депутатка Європарламенту та двічі комісарка стане вибором ГЄРБ, щоб вийти з політичного глухого кута, який охопив країну після того, як п’ять виборів поспіль не дали переможця більшості”, − зазначає видання.

Очікується, що центристські антикорупційні партії Болгарії підтримають кандидатуру Габріель.

Після заяви Борисова в парламенті Софії президент Європейської народної партії Манфред Вебер, заявив, що група “тепло” вітає висунення Габріель на посаду.

“Вона має досвід і міжнародний авторитет, щоб Софія вийшла з політичного глухого кута. Повна підтримка нашій сестринській партії GERB-Udf за те, що вона ставить інтереси країни на перше місце”, − сказав Вебер.

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GERB переміг на виборах у Болгарії минулого місяця, але отримав лише близько 25% голосів, що означає, що Борисов змушений сформувати непросту коаліцію з антикорупційними партіями.

Ґабріель обіймала посаду уповноваженого з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після того, як займала посаду уповноваженого з питань цифрових технологій при колишньому очільнику ЄК Жан-Клоді Юнкері.

Найбідніша країна ЄС з семимільйонним населенням торік отримала рекордну для століття інфляцію. Болгарія відмовилася від мети стати частиною єврозони в 2024 році, а на цей рік політики не запропонували жодного законопроєкту про бюджет. Головою центрального банку залишається Дімітар Радєв, хоча його повноваження збігли ще два роки тому. Політичні сторони не можуть обрати йому заміну. 

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