Кандидаткою на посаду прем’єра Болгарії стала єврокомісарка Марія Габріель

У Болгарії популістська, правоцентристська партія ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) висуне єврокомісарку з інновацій Марію Габріель на посаду нового прем’єр-міністра країни.

Про це оголосив лідер політичної сили, колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, пише Politico.

“У вівторок увечері в болгарських ЗМІ почали поширюватися повідомлення про те, що колишня депутатка Європарламенту та двічі комісарка стане вибором ГЄРБ, щоб вийти з політичного глухого кута, який охопив країну після того, як п’ять виборів поспіль не дали переможця більшості”, − зазначає видання.

Очікується, що центристські антикорупційні партії Болгарії підтримають кандидатуру Габріель.

Після заяви Борисова в парламенті Софії президент Європейської народної партії Манфред Вебер, заявив, що група “тепло” вітає висунення Габріель на посаду.

“Вона має досвід і міжнародний авторитет, щоб Софія вийшла з політичного глухого кута. Повна підтримка нашій сестринській партії GERB-Udf за те, що вона ставить інтереси країни на перше місце”, − сказав Вебер.

GERB переміг на виборах у Болгарії минулого місяця, але отримав лише близько 25% голосів, що означає, що Борисов змушений сформувати непросту коаліцію з антикорупційними партіями.

Ґабріель обіймала посаду уповноваженого з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після того, як займала посаду уповноваженого з питань цифрових технологій при колишньому очільнику ЄК Жан-Клоді Юнкері.

Найбідніша країна ЄС з семимільйонним населенням торік отримала рекордну для століття інфляцію. Болгарія відмовилася від мети стати частиною єврозони в 2024 році, а на цей рік політики не запропонували жодного законопроєкту про бюджет. Головою центрального банку залишається Дімітар Радєв, хоча його повноваження збігли ще два роки тому. Політичні сторони не можуть обрати йому заміну.