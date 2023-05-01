На шляху кортежу генпрокурора Болгарії вибухнула майже трикілограмова бомба

Від вибуху утворилася вирва діаметром три метри і завглибшки 30-40 см.

На генерального прокурора Болгарії Івана Гешева вчинили замах - на шляху його кортежу вибухнула майже трикілограмова бомба у тротиловому еквіваленті, повідомляє BGNES.

Від вибуху утворилася вирва діаметром три метри і завглибшки 30-40 см. Вогняний стовп сягнув приблизно 4-5 метрів.

Заступник генерального прокурора Болгарії Борислав Сарафов повідомив, що вибух спрямували на проїжджу частину та машини, які проїжджали повз. Крім тротилу у бомбі виявили багато осколків які застрягли у деревах поблизу. Сарафов підкреслив, що зловмисники заклали бомбу з наміром убити генпрокурора, а не залякати.

За словами заступника болгарського генпрокурора, на місці інциденту виявили маркери, які, ймовірно, залишили зловмисники, об які при проїзді авто спрацювала бомба. Сарафов додав, що це була дуже професійно підготовлена спроба замаху і добре виконана.

Генпрокурора і його родину, а також інших людей врятувала від вибуху аварія, що трапилася раніше. Наразі за цим фактом відкрили кримінальну справу за фактом теракту зі спробою дестабілізувати ситуацію або вчинити вбивство.

За декілька годин слідство сподівається встановити хімічний склад вибухівки, а також вид і кількість вибухової речовини.

Сарафов зазначив, що хтось, вочевидь, слідкував за генеральним прокурором і його маршрутами, які суворо засекречені.

Нагадаємо, нещодавно у Японії під час виступу прем'єр-міністра Фуміо Кісіди пролунав вибух. Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка. Очевидці розповіли, що бачили предмет, схожий на димову шашку. Зловмисник кинув її у натовп, пролунав вибух і почалася паніка.

Торік голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.