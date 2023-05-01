Вибори у молдовському регіоні Гагаузія переможця не визначили, оголошено другий тур

У нього увійшов, зокрема, Георгій Узун, якого підтримала Партія соціалістів проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона.

Вибори місцевого лідера у молдавському регіоні Гагаузія з сильними проросійськими настроями не визначили переможця, відтак ЦВК оголосила про проведення другого туру.

Про це пише Newsmaker.

Згідно з попередніми даними, на посаду башкана претендують Георгій Узун, якого підтримала Партія соціалістів проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона і Євгенія Гуцул, яку висунула проросійська популістська партія “Шор”.

У ЦВК уточнили, що попередні дані ґрунтуються на інформації, переданій усно дільничними виборчими бюро.

Явка на виборах склала 57,8%.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови напередодні виборів у Гагаузії, де, за її словами, багато балотованих є російськими агентами.