Вибори у молдовському регіоні Гагаузія переможця не визначили, оголошено другий тур

Вибори місцевого лідера у молдавському регіоні Гагаузія з сильними проросійськими настроями не визначили переможця, відтак ЦВК оголосила про проведення другого туру.
Про це пише Newsmaker.
Згідно з попередніми даними, на посаду башкана претендують Георгій Узун, якого підтримала Партія соціалістів проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона і Євгенія Гуцул, яку висунула проросійська популістська партія “Шор”.
У ЦВК уточнили, що попередні дані ґрунтуються на інформації, переданій усно дільничними виборчими бюро.
Явка на виборах склала 57,8%.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови напередодні виборів у Гагаузії, де, за її словами, багато балотованих є російськими агентами.