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У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера

На посаду претендують 8 кандидатів, одного з них підтримує партія експрезидента Ігоря Додона.

У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
Фото: EPA/UPG

У молдовському регіоні Гагаузія з сильними проросійськими настроями сьогодні обирають башкана − місцевого лідера.

Про це пише Newsmaker.

На посаду претендують 8 кандидатів. Кандидатуру Георгія Узуна підтримала Партія соціалістів проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона, а Євгенію Гуцул висунула проросійська популістська партія “Шор”. 

За голосуванням стежитимуть 75 міжнародних спостерігачів: з України, Швейцарії, Туреччини, Швеції, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Угорщини, Німеччини, Азербайджану. Представників Росії не запросили.

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Загалом до виборчих списків було внесено 92 516 осіб. Щоб вибори відбулися, явка має бути більшою за 50%. 

Нагадаємо, Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Також це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.

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