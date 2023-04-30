Узбекистан сьогодні голосує за поправки до конституції, що можуть обнулити термін повноважень президента

Реформа подовжує термін президентства з п'яти до семи років.

Сьогодні Узбекистан голосує за поправки до конституції, які обіцяють громадянам країни потужний соціальний захист в обмін на обнулення терміну повноважень президента Шавката Мірзійоєва. Це може дозволити йому залишатися при владі до 2040 року.

Про це пише Reuters.

До 65-річного Мірзійоєва схвально ставляться і вдома, і за кордоном, зокрема через відмову ліберального реформатора від ізоляційної політики попереднього керівництва та підходу поліцейської держави.

“І хоча західні партнери Ташкента навряд чи схвалять спробу розширити президентські повноваження, Узбекистан мало чим ризикує з огляду на те, що Захід шукає підтримки у всіх колишніх радянських республік у своїх зусиллях щодо ізоляції Росії через її війну в Україні”, − зазначає видання.

Хоча нинішня та запропонована нова редакції конституції обмежують послідовні президентські терміни двома, посадовці заявили, що в разі ухвалення переглянутої конституції кількість термінів Мірзійоєва обнулять.

Реформа подовжує термін президентства з п'яти до семи років, що теоретично може дозволити Мірзійоєву залишатися на чолі країни з 35-мільйонним населенням до 2040 року.

Водночас пакет поправок проголошує Узбекистан “соціальною державою” з підвищеними соціальними зобов'язаннями та дозволяє несільськогосподарську власність на землю.

Також скасовується смертна кара та посилюється особистий правовий захист, наприклад, права людини під час затримання поліцією, запроваджується концепція habeas corpus − захист від незаконного та безстрокового позбавлення волі.

Деякі узбецькі коментатори закликали включити в законопроєкт демократичніші принципи та жорсткіші формулювання, але загальна ідея реформи і розширення повноважень президента зокрема − заперечень не зустріла.

Референдум буде визнаний таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь більше половини з 19,7 мільйонів виборців Узбекистану. Попередні результати голосування очікуються в понеділок.