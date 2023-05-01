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Туреччина заявила про ліквідацію у Сирії ймовірного лідера “Ісламської держави”

Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника вбили минулого року.

Туреччина заявила про ліквідацію у Сирії ймовірного лідера “Ісламської держави”
Абу Хусейн аль-Курайші
Фото: Belaaz News/Twitter

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували ймовірного лідера угруповання “Ісламська держава” (ІДІЛ) у Сирії.

Про це пише BBC.

Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника було вбито восени минулого року.

Ердоган сказав телекомпанії TRT Turk, що лідера ІДІЛ було “нейтралізовано” під час операції турецької розвідувальної служби MIT у суботу.

ІДІЛ наразі не прокоментувала операцію.

За словами Ердогана, розвідувальне агентство стежило за Курайші “тривалий час”.

“Ми продовжуватимемо нашу боротьбу з терористичними організаціями без будь-якої дискримінації”, − додав він, не надавши додаткових подробиць.

Сирійські джерела повідомили, що операція проводилася в північному місті Джіндірес, неподалік від турецького кордону.

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У листопаді минулого року джихадистське угруповання оголосило про смерть свого лідера Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Курайші. США заявили, що він був убитий під час операції повстанської Вільної сирійської армії на південному заході Сирії в середині жовтня 2022 року.

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