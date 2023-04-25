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Президент Туреччини вручив медаль подяки українським рятувальникам

На ім’я посольства України МЗС Туреччини передало лист-подяку.

Президент Туреччини вручив медаль подяки українським рятувальникам
Фото: Василь Боднар

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вручив медаль подяки від турецького народу команді українських рятувальників.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Він зазначив, що команда ДСНС допомагала ліквідовувати наслідки руйнівних землетрусів, котрі стались у Туреччині 6 лютого.

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Також на ім’я посольства було передано відповідного листа-подяки від глави МЗС Туреччини.

Фото: Василь Боднар

Боднар нагадав, що незважаючи на війну, Україна направила в Туреччину 87 рятувальників. 

“Цей крок солідарності та готовності прийти на допомогу надзвичайно емоційно сприйнятий турецьким народом”, - підсумував посол.

Нагадаємо, 21 лютого із Туреччини повернулася друга група рятувальників ДСНС України. Перед тим, 19 лютого, перша частина українських фахівців повернулася додому. Фахівці брали участь у ліквідації наслідків потужних землетрусів у Туреччині. Вони понад тиждень спільно із міжнародними колегами розшукували людей під завалами та ліквідовували наслідки природної катастрофи.

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