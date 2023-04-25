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В Італії пришвидшать реформу психіатричної допомоги після смертельного побиття лікарки експацієнтом

Напад на психіатриню став останнім із серії насильницьких нападів на персонал лікарень у країні за останні місяці.

В Італії пришвидшать реформу психіатричної допомоги після смертельного побиття лікарки експацієнтом
Фото: cgz.vn.ua

В Італії пришвидшать проведення реформи психічного здоров’я через побиття 55-річної психіатрині Барбари Каповані колишнім пацієнтом, унаслідок чого жінка померла.

Про це пише Associated Press.

Чоловік накинувся на лікарку після того, як вона вийшла з роботи у місті Піза. Нападник перед цим ображав Каповані в інтернеті, він мав багато проблем зі законом, зокрема відомо про напад на медика в іншому місті.

Напад на психіатра став останнім із серії насильницьких нападів на персонал лікарень в Італії за останні місяці. 

Серед інцидентів були:

  • напад на лікаря з мачете у Мілані; 
  • на психіатра в північному місті Мантуя, яку побили палицею після того, як вона вирішила, що жінка не потребує госпіталізації; 
  • на лікаря у Неаполі, якого били ногами та кулаками родичі пацієнта, який вимагав медичну довідку.

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Відповідно до закону 1978 року, Італія закрила психіатричні лікарні та зробила все психіатричне лікування добровільним, за дуже небагатьма винятками. Критики кажуть, що законодавство передбачало створення мережі місцевих державних медичних установ для надання психіатричної допомоги, але проєкт так і не завершили.

Нагадаємо, спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ Мішель Казачкін заявив, що чверть українців перебувають у групі ризику важких психічних розладів.

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