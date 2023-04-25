Політичні лідери Європарламенту просять обмежити виплати Угорщині

Депутати у листі до Єврокомісії зазначають, що стурбовані станом верховенства права, демократії та дотриманням фундаментальних прав в країні.

Лідери Європарламенту звернулися з листом до Єврокомісії з закликом не задовольняти запити Угорщини на додаткові кошти через ситуцію щодо дотримання верховенства права.

Про це пише “Європейська правда”.

Не підписали лист лише члени групи “Європейські консерватори і реформісти”.

Автори листа зазначають, що вкрай стурбовані станом верховенства права, демократії та дотриманням фундаментальних прав в країні.

Зокрема, вони згадують останню законодавчу ініціативу, що звужує трудові права і свободу вираження поглядів вчителів, зокрема, право на страйк і критику чинної влади.

Також йдеться про закон від квітня 2023 року, за яким можна буде доносити на людей, які своїми діями “порушують конституційно визнану роль шлюбу та родини”. Його ветувала президентка Каталін Новак.

Депутати нагадують також, що Будапешт проігнорував низку зауважень із Брюсселя.

“На нашу думку, це все унеможливлює позитивну оцінку щодо перших виплат за Фондом відновлення та стійкості (“ковідним фондом”)”, – зазначають вони.

Також підписанти закликають призупинити виплати Угорщині за програмою ESF+ Program, спрямованою на соціальні й освітні проєкти та реформи, оскільки Угорщина не виконала усі необхідні зобов’язання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – відверто проросійський політик, що неодноразово втрапляв у скандали за свої висловлювання. У країні є проблема з корупцією, тож органи влади Євросоюзу застерігали, що припинять фінансування через підозри в хабарництві.

У вересні в ЄС дійшли висновку, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.