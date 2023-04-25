На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСвіт

Байден оголосив про участь у президентських виборах 2024 року

Очільник американської нації назвав перегони наступного року боротьбою з республіканським екстремізмом.

Байден оголосив про участь у президентських виборах 2024 року
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

80-річний президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах 2024 року. Таким чином він боротиметься за крісло у Білому домі вдруге.

Про це він повідомив у Твіттері.

У відео, опублікованому вранці у вівторок, Байден назвав перегони наступного року боротьбою з республіканським екстремізмом, прямо стверджуючи, що йому потрібно більше часу, щоб повністю реалізувати свою обітницю відновити характер нації, пише CNN.

Відео стартувало із зображень штурму Капітолію 6 січня 2021 року та протесту активістів за права абортів біля Верховного суду США.

“Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще це робимо”, – сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи в наступні роки чи менше. Більше або менше прав. Я знаю, яку хочу отримати відповідь, і я думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час заспокоюватися. Ось чому я балотуюся на переобрання”, − сказав Байден у закадровому тексті. 

Зазначимо, Байден офіційно заявив про участь у виборчих перегонах через чотири роки після того як він оголосив, що змагатиметься за головну посаду Сполучених Штатів на попередніх виборах у 2020 році.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір балотуватись на президентських виборах 2024 року торік у листопаді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies