Білий дім продовжить приділяти увагу підтримці України, - Салліван

Так у адміністрації Байдена відреагували на заклики зменшити підтримку України.

Підтримка України напряму відповідає інтересам національної безпеки США, отже адміністрація Джо Байдена продовжить приділяти їй увагу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

“Я чув голоси, які стверджували, зокрема, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома”, - розповів Салліван у відповідь на прохання прокоментувати заяви окремих республіканців з цього приводу.

Радник Байдена нагадав, що президенти як від Демократичної, так і від Республіканської партії впродовж десятиліть докладали зусиль як на одному, так і на іншому напрямах.

“Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України”, - підкреслив Салліван.

Радник президента США уточнив, що йдеться про конкретні кроки, адже США не лише мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України, але також зробили “історичні інвестиції” в чисту енергетику, інфраструктуру, технології США, що лише посилило середній клас.

“Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання”,- підсумував Салліван.

Нагадаємо, 60% виборців Республіканської партії США вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою".