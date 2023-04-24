Білий дім продовжить приділяти увагу підтримці України, - Салліван

Підтримка України напряму відповідає інтересам національної безпеки США, отже адміністрація Джо Байдена продовжить приділяти їй увагу.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.
“Я чув голоси, які стверджували, зокрема, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома”, - розповів Салліван у відповідь на прохання прокоментувати заяви окремих республіканців з цього приводу.
Радник Байдена нагадав, що президенти як від Демократичної, так і від Республіканської партії впродовж десятиліть докладали зусиль як на одному, так і на іншому напрямах.
“Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України”, - підкреслив Салліван.
Радник президента США уточнив, що йдеться про конкретні кроки, адже США не лише мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України, але також зробили “історичні інвестиції” в чисту енергетику, інфраструктуру, технології США, що лише посилило середній клас.
“Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання”,- підсумував Салліван.
Нагадаємо, 60% виборців Республіканської партії США вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою".