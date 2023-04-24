Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Як відкрити свій курс із такмеду, або Проблеми та біль тактичної медицини в Україні
Як відкрити свій курс із такмеду, або Проблеми та біль тактичної медицини в Україні
ГоловнаСвіт

Білий дім продовжить приділяти увагу підтримці України, - Салліван

Так у адміністрації Байдена відреагували на заклики зменшити підтримку України.

Білий дім продовжить приділяти увагу підтримці України, - Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Підтримка України напряму відповідає інтересам національної безпеки США, отже адміністрація Джо Байдена продовжить приділяти їй увагу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

“Я чув голоси, які стверджували, зокрема, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома”, - розповів Салліван у відповідь на прохання прокоментувати заяви окремих республіканців з цього приводу.

Підписуйтесь на наш Google News

Радник Байдена нагадав, що президенти як від Демократичної, так і від Республіканської партії впродовж десятиліть докладали зусиль як на одному, так і на іншому напрямах.

“Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України”, - підкреслив Салліван.

Радник президента США уточнив, що йдеться про конкретні кроки, адже США не лише мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України, але також зробили “історичні інвестиції” в чисту енергетику, інфраструктуру, технології США, що лише посилило середній клас.

“Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання”,- підсумував Салліван.

Нагадаємо, 60% виборців Республіканської партії США вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies