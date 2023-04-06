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Більшість виборців Республіканської партії США вважають, що потрібно підтримувати Україну до її перемоги, – опитування

Серед прихильників ДеСантіса більше тих, хто підтримує допомогу Україні, ніж серед прихильників Трампа. 

Більшість виборців Республіканської партії США вважають, що потрібно підтримувати Україну до її перемоги, – опитування
Ілюстративне фото
Фото: Abbreviations

60% виборців Республіканської партії США вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою". 

Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS-Harris

Серед прихильників Дональда Трампа за підтримку України висловилися 53% опитаних, серед тих, хто підтримує його конкурента, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, Україну підтримує 63%.

На запитання про те, чи позитивно вони ставляться до України, лише 42% прихильників Трампа відповіли ствердно. Але загалом 51% республіканців і 55% прихильників ДеСантіса мають позитивне ставлення до України. 

Респондентів також запитали, чи є понад 27,4 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки, яку Сполучені Штати надали Україні після вторгнення Володимира Путіна, "виправданими інвестиціями в захист союзника та його народу чи невиправданими витратами під час чужої війни?" У цьому питанні республіканці розділилися майже порівну: 49% назвали витрати виправданими, 51% був проти.

Певні розбіжності в поглядах на військову допомогу Україні між Демократичною та Республіканською партіями за час повномасштабного вторгнення виникали декілька разів, але в березні один із ймовірних кандидатів на праймеріз у президенти ДеСантіс заявив, що США мають важливіші пріорітети, аніж допомога Україні. Однак уже дуже скоро він змінив риторику, назвав Путіна воєнним злочинцем і закликав притягти його до відповідальності. 

До цього лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін МакКарті заявляв, що в разі перемоги на виборах його політсила може скоротити допомогу Україні. Республіканці отримали більшість в Палаті, а МакКарті – з 11 спроби став спікером, однак підтримка українців з боку США триває. 

На початку лютого 2023 конгресмен від Республіканської партії Метт Гейтц і ще 10 республіканців зареєстрували резолюцію, в якій пропонують припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Водночас деякі представники GOP (Grand Old Party, як називають Республіканську партію) не лише підтримують надання Україні військової допомоги, а й виступають за її збільшення.

У Білому домі говорили, що американці допомагають Україні з кількох причин, і одна з них полягає в тому, що поразка українці коштуватиме США значно більших грошей і крові. 

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