Макрон, Сі Цзіньпін і Урсула фон дер Ляєн сьогодні проведуть тристоронню зустріч

Але спершу Сі і Макрон говоритимуть сам-на-сам.

Вранці четверга президент Франції Еммануель Макрон провів зустрівся із премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном. Французький президент наголосив на важливості діалогу між країнами в "ці неспокійні часи", пише The Guardian.

"Здатність ділитися спільним аналізом і будувати спільний шлях є важливою", – сказав він.

Сьогодні вдень Макрон зустрінеться з очільником найвищого законодавчого органу Китаю, а після цього – поговорить сам-на-сам із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Вони виступлять перед пресою, а після цього почнеться тристороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Учора французький президент почав триденний візит до Китаю. Він заявив, що КНР, маючи відносини із Росією, може відіграти "значну роль", та пообіцяв співпрацювати з КНР щодо "спільної відповідальності стосовно миру і стабільності".