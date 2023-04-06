Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСвіт

Макрон, Сі Цзіньпін і Урсула фон дер Ляєн сьогодні проведуть тристоронню зустріч

Але спершу Сі і Макрон говоритимуть сам-на-сам. 

Макрон, Сі Цзіньпін і Урсула фон дер Ляєн сьогодні проведуть тристоронню зустріч
Фото: EPA/UPG

Вранці четверга президент Франції Еммануель Макрон провів зустрівся із премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном. Французький президент наголосив на важливості діалогу між країнами в "ці неспокійні часи", пише The Guardian.

"Здатність ділитися спільним аналізом і будувати спільний шлях є важливою", – сказав він.

Сьогодні вдень Макрон зустрінеться з очільником найвищого законодавчого органу Китаю, а після цього – поговорить сам-на-сам із лідером КНР Сі Цзіньпіном

Вони виступлять перед пресою, а після цього почнеться тристороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Учора французький президент почав триденний візит до Китаю. Він заявив, що КНР, маючи відносини із Росією, може відіграти "значну роль", та пообіцяв співпрацювати з КНР щодо "спільної відповідальності стосовно миру і стабільності". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також