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Макрон: Китай може відіграти значну роль у досягненні миру в Україні

Президент Франції звернувся до французької громади в Пекіні.

Макрон: Китай може відіграти значну роль у досягненні миру в Україні
Фото: EPA

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до французької громади в Пекіні і заявив, що Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Китай, який має тісні відносини з Росією, підтверджені цими днями, може відіграти значну роль", - сказав Макрон. Він також  заявив, що під час візиту співпрацюватиме з Китаєм "із спільної відповідальності щодо миру та стабільності" в Україні.

Макрон підкреслив, що Китай негативно відгукнувся на заяви Росії щодо використання ядерної зброї, а також запропонував мирний план для України. Як відомо, США, Україна та низка інших країн розкритикували так звані мирні пропозиції Китаю.

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Перед візитом до Китаю, Макрон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери, зокрема обговорили плани Макрона долучити Китай до прискорення завершення війни, повідомили в Єлисейському палаці в середу.

"Двоє лідерів відзначили спільне бажання долучити Китай до того, щоб прискорити завершення війни в Україні і взяти участь в розбудові тривалого миру в регіоні", - заявили у Макрона.

Нагадаємо, Макрон прибув до Китаю з триденним державним візитом, під час якого він сподівається відмовити Сі Цзіньпіна від підтримки вторгнення Росії в Україну, а також домовитись розвивати європейські торгові зв’язки з Пекіном.

Французькі чиновники знають, що Китай відмовиться від критики російського президента Володимира Путіна і не засудить війну в Україні, але Макрон має намір підкреслити позицію ЄС щодо небезпеки конфлікту. Китай розглядається як єдина країна, здатна відкрити канали зв'язку для всіх сторін конфлікту та чинити ефективний дипломатичний тиск на Путіна.

Із триденним візитом в Китаї також перебуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На початку візиту вона заявила, що Україна стане важливою темою візиту.

Китай позиціонує себе як країна, що прагне мирного вирішення нападу Росії на Україну. Але дружній візит президента Китаю до Москви минулого місяця та оголошення мирного плану, який більшість вважали перекошеним у бік Росії, викликали занепокоєння у західних країн.

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