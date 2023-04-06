У Бразилії чоловік вбив сокирою чотирьох дітей у дитсадку

У бразильському місті Блуменау чоловік вбив сокирою чотирьох дітей у дитячому садку.

Про це повідомляє CNN.

Місцева поліція заявила, що загиблим – трьом хлопчикам і дівчинці – було від 5 до 7 років.

Жоржиньо Мелло, губернатор штату Санта-Катаріна, повідомив у Twitter, що підозрюваного затримали.

За даними правоохоронців, 25-річний підозрюваний перестрибнув через стіну на дитячому майданчику денного центру Cantinho Bom Pastor, а потім напав на дітей.

Він втік після того, як вчителі кинулись на захист дітей, а згодом звернувся до поліції.

Свою співчуття також висловив президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва.