Досі незрозуміло, хто здійснив диверсію на "Північних потоках", – шведська прокуратура

Слідство сподівається встановити відповідальних, але зізнається, що це може бути важко.

Слідство досі не зʼясувало, хто стоїть за підривами на російських газопроводах "Північний потік". Про це пише The Guardian із посиланням на заяву прокуратури Швеції.

"Ми працюємо беззастережно, перевертаємо кожен камінь і нічого не лишаємо поза увагою", – сказав у коментарі Reuters прокурор Матс Люнгквіст.

Він висловив сподівання, що слідству вдастся підтвердити, хто стоїть за злочином, але "це може бути важко".

Шведський новинний сайт Aftonbladet повідомив, що Люнгквіс також сказав, що інцидент став центром політичних спекуляцій, але що "ці спекуляції не впливають на попереднє розслідування, яке базується на фактах та інформації, отриманих в результаті аналізу, огляду місця злочину та співпраця з органами влади Швеції та інших країн".

Слідство досі не зʼясувало, хто стоїть за підривами на російських газопроводах "Північний потік". Про це пише The Guardian із посиланням на заяву прокуратури Швеції.

"Ми працюємо беззастережно, перевертаємо кожен камінь і нічого не лишаємо поза увагою", – сказав у коментарі Reuters прокурор Матс Люнгквіст.

Він висловив сподівання, що слідству вдастся підтвердити, хто стоїть за злочином, але "це може бути важко".

Шведський новинний сайт Aftonbladet повідомив, що Люнгквіс також сказав, що інцидент став центром політичних спекуляцій, але що "ці спекуляції не впливають на попереднє розслідування, яке базується на фактах та інформації, отриманих в результаті аналізу, огляду місця злочину та співпраця з органами влади Швеції та інших країн".

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Вибухнули нитки обох газопроводів, і першого, і другого. Росія зібралася законсервувати їх. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

У лютому американська газета New York Times з посиланням на знайомих із розслідуванням посадовців писала, що до підривів можуть бути причетні "проукраїнські групи". При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає. За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не несе відповідальності за підриви, а поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.