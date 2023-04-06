Китай хоче прокласти підводну інтернет-мережу за $500 млн, аби поєднати Азію, Близький Схід та Європу

Китайські державні телекомунікаційні компанії розробляють підводну оптоволоконну інтернет-мережу вартістю $500 мільйонів, яка поєднає Азію, Близький Схід та Європу, повідомляє Reuters.

Таким чином Китай складе конкуренцію аналогічному проєкту, який підтримують США. Цей план підтверджує посилення технічної війни між Пекіном і Вашингтоном.

Над мережею працюють три основні оператори зв'язку Китаю - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited та China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).

Мережа поєднає Гонконг із китайською острівною провінцією Хайнань, а потім простягнеться до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило агентству, що воно "завжди заохочувало китайські підприємства до здійснення іноземних інвестицій та співробітництва", не коментуючи безпосередньо проєкт.

Новини про запланований кабель з'явилися після публікації Reuters минулого місяця, у якій ішлося про те, що уряд США стурбований тим, що Пекін перехоплює інтернет-дані і за останні чотири роки успішно запобіг низці китайських проєктів щодо підводного кабелю за кордоном. Вашингтон також заблокував ліцензії на заплановані приватні підводні кабелі, які б з'єднали Сполучені Штати з китайською територією Гонконгу, включаючи проєкти, які курують Google LLC, Meta Platforms, Inc і Amazon.com Inc.

Підводними кабелями передають понад 95% всього міжнародного інтернет-трафіку. Ці високошвидкісні канали протягом десятиліть належать групам телекомунікаційних та технологічних компаній, які об'єднують свої ресурси для створення цих великих мереж, щоб дані могли безперешкодно переміщуватися по всьому світу.

Але ці кабелі, вразливі для шпигунства і саботажу, стали зброєю впливу в суперництві між США і Китаєм, яке загострюється. Наддержави виборюють домінування у передових технологіях, які можуть визначити економічну та військову перевагу в найближчі десятиліття.

Проект EMA, яким керує Китай має на меті скласти конкуренцію іншому кабелю, який зараз будує американська фірма SubCom LLC під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6. Він також з'єднає Сінгапур із Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет та ще шість інших держав за цим маршрутом.

Представник Держдепартаменту заявив, що США підтримують вільний, відкритий та безпечний Інтернет. Держави повинні приділяти найперше увагу безпеці та конфіденційності, "цілком виключаючи ненадійних постачальників" із бездротових мереж, наземних та підводних кабелів, супутників, хмарних сервісів та центрів обробки даних.

Натомість Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що виступає проти "порушення Сполученими Штатами встановлених міжнародних правил" щодо співробітництва з підводних кабелів.

"США повинні припинити фабрикувати та поширювати чутки про так звану "діяльність зі спостереження за даними", а також припинити наклеп на китайські компанії", — йдеться у заяві МЗС Китаю.

Для великих підводних кабельних проєктів зазвичай потрібно не менше ніж три роки, аби перейти від концепції до реалізації. Китайські фірми сподіваються укласти контракти до кінця року та запустити кабель EMA до кінця 2025 року.

Кабель дасть Китаю стратегічну вигоду в його боротьбі зі США. Зокрема, це створить надшвидкий новий зв'язок між Гонконгом, Китаєм і більшою частиною решти світу, чого Вашингтон хоче уникнути. Також це дає операторам зв'язку Китаю більші охоплення і захист, які підтримує держава, на випадок, якщо в майбутньому цих операторів виключать із мережі, яку підтримують США.

"Начебто кожна сторона озброюється пропускною здатністю", — заважив один із керівників телекомунікаційних компаній, який працював над угодою.

Будівництво паралельних кабелів між Азією та Європою за підтримки США та Китаю є безпрецедентним, кажуть джерела агентства. Це рання ознака того, що глобальна інтернет-інфраструктура, у якому входять кабелі, центри обробки даних та мережі мобільного зв'язку, може бути розділена протягом наступного десятиліття.

Країни у майбутньому можуть бути змушені обирати між використанням схваленого Китаєм інтернет-обладнання або мереж, які підтримуються США, створенням підрозділів по всьому світу та створенням інструментів, що підживлюють світову економіку, таких як онлайн-банкінг та супутникові системи глобального позиціонування, повільнішими та менш надійними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Маріуполі окупанти посилюють стеження за користувачами інтернету.

Тим часом пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів Starlink. Вони дозволять залишатися зі зв'язком та мати безперебійний доступ до інтернету.