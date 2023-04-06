Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»

Ці відвідини були доволі емоційними, адже Польща є одним з наших найважливіших союзників: країна прихистила мільйони наших людей, створила для них достойні умови життя і праці, надала величезну фінансову та оборонну поміч. А найголовніше: вона лише посилила свою роль адвоката України в Європі і допомогла нам переконати окремі держави збільшити сприяння.

Не так давно Володимир Зеленський зазначив, що він вирушатиме до держав-партнерів, тільки якщо буде база для досягнення конкретних рішень, які допоможуть посилити обороноздатність України, відновити та економічно посилити її. Візит до Варшави став саме таким: глави України та Польщі підписали важливі оборонні документи, домовилися про постачання зброї, зокрема й винищувачів. Також владнали деякі економічні питання та підписали домовленості про подальшу відбудову нашої держави.

Президент Зеленський і перша леді здійснили перший офіційний візит до Польщі за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після Вашингтона та Лондона Варшава стала третьою столицею, до якої приїздив глава Української держави, щоб особисто подякувати полякам за ту безмежну допомогу, яку вони надали нашій державі за більш ніж 400 днів великої війни.

«Будемо надалі підтримувати Україну»

Приїзд Зеленського до Варшави дійсно був насиченим зустрічами, однак він був ще вкрай емоційним. Польська столиця зустріла його як очільника держави-героя. Варшава була обвішана українськими прапорами, а люди, які зібралися на Замковій площі, скандували під час промови глави держави «Слава Україні». Показово, що серед них були і українці, і поляки.

Виступ президента Зеленського саме на цій площі є доволі символічним, адже трохи більше ніж місяць тому там само звертався з промовою і президент Байден. Він туди приїздив одразу після відвідин Києва і говорив про важливість підтримки України, про боротьбу всього демократичного світу за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Фото: EPA/UPG

«Захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя», – написав рівно рік тому у Twitter президент Польщі Анджей Дуда після побачених фотографій з деокупованої Бучі.

За час, що минув, це прохання не втратило своєї актуальності. Велика війна все ще триває, а українське військо далі потребує сучасних типів озброєння та значної кількості високоточних боєприпасів. Особливо це важливо нині – перед проведенням майбутньої контрнаступальної операції.

Тож провідною темою обговорень під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Варшави була безпекова ситуація в Україні та загалом у регіоні.

Польща є третьою країною за обсягом військової допомоги Україні після Сполучених Штатів і Великобританії. Під час зустрічі з президентом Зеленським його польський колега Дуда нагадав, що на допомогу захисникам України Варшава передала понад 300 танків, гаубиці "Krab", ПЗРК "Piorun" і не тільки.

Фото: EPA/UPG Польський солдат тримає переносний зенітний комплекс «Piorun» під час навчань на полігоні в Устці, Польща, 9 червня 2022 р.

Польський лідер анонсував, що його країна готова вже додатково надіслати чотири літаки МіГ-29, згодом будуть готові ще шість. Він також додав, що «в майбутньому ми зможемо передати Україні весь парк МіГ-29, який залишився, якщо ще буде потреба».

Лідер Польщі зазначив, що деякі МіГ-29 модернізовані, мають системи зв’язку НАТО та включені до системи Альянсу "Air Policing". Тому для їхньої передачі потрібна згода всіх країн НАТО. Дуда пообіцяв, що лобіюватиме це питання.

Водночас під час зустрічі Володимира Зеленського з польським прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким сторони підписали протокол про наміри постачати в Україну оборонну техніку.

Зокрема, 150 одиниць колісних бронетранспортерів "Rosomak", гаубиць "Krab", карабінів "Grot".

Фото: EPA/UPG

Утім не лише питання надання військової допомоги було в порядку денному. Велика частина візиту стосувалася економічної співпраці та відновлення України після війни. Представники урядів обох держав підписали документи щодо відбудови України і зміцнення співпраці між двома стратегічними компаніями з Польщі та України.

«Ми глибоко віримо, що разом відбудуємо Україну кращою, аніж вона була», – заявив Дуда.

Володимир Зеленський подякував Польщі та її народу за підтримку: «Подяка за те, що ми сьогодні маємо, щоб ми могли говорити про наше спільне майбутнє, в ЄС, у НАТО. Нам ще багато належить зробити в цьому напрямку».

Фото: EPA/UPG

Болючі питання

Не оминули сторони й проблемних питань. У контексті 80-х роковин Волинської трагедії президент Дуда заявив, що «між лідерами не було жодних табу, зокрема і щодо тих історичних питань, які є раною для багатьох родин». На його переконання, обидві держави проводитимуть «політику побудови зв’язків на основі добре зрозумілої політики пам’яті».

Однак варто зауважити, що президент Зеленський не порушував питання вшанування 80-х роковин Волинської трагедії. Це можна пов’язати з доволі серйозними розбіжностями в оцінках тих подій Україною та Польщею.

Утім він промовисто заявив: «У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних».

Ще одне питання, яке може негативно вплинути на стан відносин між країнами, – проблема українського зерна в Польщі. Йдеться про надлишки збіжжя на зберіганні в польських зерносховищах.

Надлишок пропозиції спричиняє падіння ціни на тонну пшениці на 50%, що сьогодні провокує протести польських фермерів. Останніми тижнями в різних куточках країни тривають акції непокори, під час яких аграрії вимагають врегулювання питання збіжжя з України.

Фото: EPA/UPG

Демонстрації фермерів, серед іншого, зривали заходи за участю віцепрем’єра та міністра сільського господарства Генрика Ковальчика. Так було, приміром, під час сільськогосподарського ярмарку в Кельцях, коли урядовця довелося евакуювати із зали після того, як його оточили аграрії, які свистіли та скандували гасла. Або під час аграрного форуму в Ясьонці, коли частина мітингувальників закидала Ковальчика яйцями.

«Сьогодні ми не оминули складну для поляків тему, абсолютно не пов’язану з цією дуже драматичною і героїчною боротьбою, а саме проблеми, які ми маємо на польському ринку з українським зерном і українськими сільськогосподарськими товарами», – заявив польський прем’єр після зустрічі з Зеленським.

Після чого Володимир Зеленський додав, що вихід знайдуть.

Примітно, що в день візиту Генрик Ковальчик подав у відставку. Не виключено, що це було пов’язано з тим, що фермери не повірили у виконання їхніх вимог і напередодні приїзду президента України до Польщі оголосили, що блокуватимуть Варшаву. Відставка ж Ковальчика могла мати на меті певною мірою загасити пристрасті аграріїв і надати час для вирішення ситуації.

Цілком очевидно, Польща залишатиметься логістичним хабом для України. За що український президент подякував полякам.

Фото: EPA/UPG

«Дякую польському народу за вашу логістичну важливість. Через ваші дороги та порти проходить допомога для України з усього світу. Енергетична, медична і гуманітарна допомога. Для нас це дуже важливо», – заявив Зеленський.

«На Польщу завжди можна розраховувати»

Ключовою подією офіційного візиту Володимира Зеленського до Польщі став вечірній виступ на Замковій площі.

Першим звернувся президент Польщі Анджей Дуда, який заявив, що після чотирьохсот днів війни можна сказати, що поляки дотримали слова, що «на Польщу завжди можна розраховувати».

Він нагадав, що український президент отримав найвищу польську нагороду — орден Білого Орла. І розповів про своє захоплення українською армією й усім суспільством, яке неможливо залякати.

Фото: EPA/UPG

«Немає сумніву, що ви абсолютно виняткова людина. Ви виконали абсолютно унікальну місію, яку ніхто не міг передбачити. Спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині, мені важко приховати сльози зворушення», – висловив своє захоплення Дуда.

Президент України зі свого боку подякував полякам, які «в годину випробування подали руку братам». Говорячи про солідарність, він згадав «Івана Павла ІІ, який був прихильником польсько-українського примирення». Він також подякував полякам за братерство, а Європі – за те, «що ми стоїмо разом, коли проти України розпочато повномасштабну війну».

Фото: ОПУ

Зеленський подякував польським волонтерам, які допомагають і в Польщі, і в Україні. А також тим, хто готує українську армію.

«Шановні поляки, дорогі європейці, бажаю вам мирних свят, бажаю вам перемоги життя над агресією», – підсумував президент України.