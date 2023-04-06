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Польща лобіюватиме надання Україні літаків натівських стандартів, – Дуда

Також Польща продовжить поступову передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Польща лобіюватиме надання Україні літаків натівських стандартів, – Дуда
F-16 Повітряних сил США запускає ракету AGM-65D Maverick.
Фото: f-16.net

Польща лобіюватиме серед союзників надання Україні літаків натівських стандартів і продовжить поступову передачу нашій країні винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Україна повинна мати авіацію, яка буде здатною боротися і протистояти російській авіації, і не допустити переваги Росії в повітрі. Поки ми можемо це робити за рахунок МіГ-29, то це добре, адже Україна також володіла ними й українські пілоти вміють ними управляти”, - сказав в інтерв’ю Польському радіо президент Польщі Анджей Дуда.

Він зауважив, що Польща має обмежену кількість МіГ-29 і їх незабаром вже майже не залишиться. За його словами, Польща їх також надалі використовуватиме, ці винищувачі залишаться в Польщі доти, доки будуть потрібними для виконання місій і їх не буде замінено на FA-50 з Південної Кореї.

“Щойно ці літаки до нас прибуватимуть, а ми їх замовили 48 одиниць, ми зможемо поступово передавати (Україні - ред.) те, що з точки зору НАТО є застарілим”, - підкреслив президент РП.

Відповідаючи на питання щодо передачі Україні літаків F-16, Дуда наголосив, що це питання є “складним”.

“З польської точки зору, по-перше, у нас їх порівняно мало. Насамперед ми будемо лобіювати серед країн НАТО, щоб Україна могла зрівноважити російську силу у повітрі, щоб вона мала для цього необхідну базу, щоб ті країни, які це можуть, надавали Україні свої літаки натівських стандартів”, - підкреслив Дуда.

Нагадаємо, станом на початок квітня на озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів. Це радянські винищувачі четвертого покоління.

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