Головне за ніч. Четвер, 6 квітня

Понад 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, втрати окупантів, Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн в Китаї.

Міністерство оборони виставляє постачальникам харчування для армії чіткі вимоги. Головне завдання – забезпечити гарантоване якісне харчування наших воїнів.

Йдеться про сотні тисяч осіб, які змінюють місця дислокації і, за рішенням командування, швидко концентруються у визначених районах або переміщуються туди, де треба. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у коментарі LB.ua.

"Це реалії війни. Нам потрібен запас міцності, щоб гнучко реагувати на ці потреби. Інакше будуть зриви. Тому ми виставляємо постачальникам чіткі вимоги. На жаль, дехто не хоче цього розуміти. Є низка осіб, для яких мета – не забезпечити армію, а змусити військових під час активної фази бойових дій підлаштуватися під побажання певної групи бізнесу. Я не знаю, в чому причина, але тут очевидна проблема з пріоритетами. Ця бездумна активність вже наносить шкоду", – сказав він.

За словами міністра, ми були за крок від того, що армія лишилася би в квітні без харчування взагалі.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби було відбито більш як 60 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан” і “Supercam”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 5 квітня, російська армія втратила у війні з Україною близько 390 військових, два танки, сім артилерійських систем і гелікоптер. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення РФ ЗСУ знищили близько 176 630 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Пентагон уклав контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України.

Виробництво танків буде налагоджене в Лімі, штат Огайо. Очікується, що воно завершиться до 29 вересня 2023 року. Точна кількість танків невідома.

Виробництво танків фінансуватиметься в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення Міністерством оборони США відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із власних запасів.

Вранці четверга президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном. Французький президент наголосив на важливості діалогу між країнами в "ці неспокійні часи", пише The Guardian.

Сьогодні вдень Макрон зустрінеться з очільником найвищого законодавчого органу Китаю, а після цього поговорить сам-на-сам із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Після виступів лідерів Франції і Китаю перед пресою почнеться тристороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, вчора французький президент почав триденний візит до Китаю. Він заявив, що КНР, маючи відносини із Росією, може відіграти "значну роль", та пообіцяв співпрацювати з КНР щодо "спільної відповідальності стосовно миру і стабільності".

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