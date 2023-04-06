Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб

За минулу добу, 5 квітня, російська армія втратила у війні з Україною близько 390 військових, два танки, сім артилерійських систем і гелікоптер. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення РФ ЗСУ знищили близько 176 630 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 631 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 013 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 302 (+3).
Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.