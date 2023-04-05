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У магазинах окупованої Луганщини продаються товари іранського виробництва, - Центр національного спротиву

Раніше іранські продукти продавались в окупованому Херсоні.

У магазинах окупованої Луганщини продаються товари іранського виробництва, - Центр національного спротиву
Володимир Путін та Ібрагім Райсі
Фото: EPA/UPG

За інформацією Центру національного спротиву, росіяни заповнюють магазини на території окупованої Луганської області товарами іранського виробництва.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, у магазинах Білокуракиного з’явилася кисломолочна продукція іранського виробника Sabah industrial group. Ймовірно, це свідчить про зближення Ірану і РФ.

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У Центрі національного спротиву нагадують, що до звільнення у Херсоні також торгували продуктами з Ірану. Таким чином Іраан допомагав росіянам покривати дефіцит продуктових товарів, які не виробляються на території РФ, або не імпортуються до неї.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Ірану і Росії зустрілися 29 березня у Москві, щоб розглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, активізують двосторонні відносини країн у галузі безпеки.

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