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Між Україною та Польщею євроколією запускають тестовий поїзд

Укрзалізниця відновила для цього ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Між Україною та Польщею євроколією запускають тестовий поїзд
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Перший поїзд, який за кілька місяців має дати старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів, вирушає у тестову поїздку.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“”З 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм. Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії, який у свою чергу домчить пасажирів до Львова”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Укрзалізниця відновила для цього ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Польській стороні після тестової поїздки знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей.

Після цього буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

Нагадаємо, між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска. Це дозволить скоротити експортні та транзитні маршрути у напрямку дунайських портів.

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