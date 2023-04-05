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Росіяни знищують ліси та сільгоспугіддя окупованих територій, - Маляр

Російське командування заборонило людям здійснювати роботи на полях.

Росіяни знищують ліси та сільгоспугіддя окупованих територій, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Ганна Маляр

Російські загарбники продовжують активно знищувати природний потенціал тимчасово окупованих українських територій.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології. Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, протягом останньої декади березня у районі  Маріуполя  зафіксовано інтенсивне переміщення колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Крім того, у деяких населених пунктах російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної посівної кампанії, а в подальшому – занедбання сільськогосподарських угідь.

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Нагадаємо, що біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області опинився під контролем окупантів.

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