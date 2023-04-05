Росіяни вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона

Армія РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Херсона - обстріляла два комунальних підприємства.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Пошкоджена одна із стін будівлі на території підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї. Також вибухова хвиля знищила скло у вікнах.
Адмінбудівля іншого підприємства зазнала руйнувань. За попередніми даними, люди під час цих ворожих атак не постраждали.
Нагадаємо, що 3 квітня російські військові вкотре обстріляли медичний заклад у Херсоні. Є пошкодження будівлі лікарні, люди не постраждали.