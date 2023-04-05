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Росіяни вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона

За попередніми даними, люди не постраждали.

Росіяни вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона
Ілюстративне фото

Армія РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Херсона - обстріляла два комунальних підприємства.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Пошкоджена одна із стін будівлі на території підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї. Також вибухова хвиля знищила скло у вікнах.

Адмінбудівля іншого підприємства зазнала руйнувань. За попередніми даними, люди під час цих ворожих атак не постраждали.

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Нагадаємо, що 3 квітня російські військові вкотре обстріляли медичний заклад у Херсоні. Є пошкодження будівлі лікарні, люди не постраждали.

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