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Екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру за знищений росіянами літак "Мрія"

Слідство вважає, що він повинен був заздалегідь відправити літак до Лейпцига.

Екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру за знищений росіянами літак "Мрія"
Фото: Офіс генпрокурора

Колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру через знищення літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора колишньому генеральному директору ДП «Антонов» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Унаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «"Антонов" у смт. Гостомель Київської області.

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У Національній поліції також додали, що напередодні військового вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

"Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Також слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

ДП "Антонов" з листопада 2020 року до квітня 2022 року очолював Сергій Бичков.

Нагадаємо, в результаті обстрілів російськими окупантами повітряне судно "Мрія" було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Раніше ексдиректору ДП "Антонов" також було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК). Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

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