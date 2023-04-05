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Українська армія залишається в Бахмуті, ворог місто не контролює. Найголовніше – зберегти особовий склад, – президент України

Періодично захисники мають дефіцит артилерійських боєприпасів. 

Українська армія залишається в Бахмуті, ворог місто не контролює. Найголовніше – зберегти особовий склад, – президент України
Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на позиції з протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК)
Фото: EPA/UPG

Ситуація в Бахмуті є найскладнішою з усієї території держави. Саме там застосовується найбільше озброєння. У захисників періодично виникає дефіцит із артилерійськими боєприпасами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному з польським президентом Анджеєм Дудою брифінгу.

"То є успіх у якихось блоках Бахмута, ми ідемо і перед, або його немає і ми знову відходимо на позиції. Але ми знаходимось у Бахмуті, і ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні", – повідомив він. 

Зеленський додав, що оперативною ситуацію в місті займається командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Безумовно, для нього головне – зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втрати наших військових. І безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втрати особовий склад через оточення, безумовно, будуть відповідні правильні рішення генерала на місті. Але чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, тим швидше ми будемо виборювати не тільки в Бахмуті", – наголосив він. 

Нагадаємо, що Росія намагаєтсья задіювати в Бахмуті найбільш підготовлених найманців "ПВК Вагнера" та десантників. Ворог зазнає високих втрат, але не зупиняється. Українські оборонці продовжують бої. 

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